Neue Wege in Düsseldorf Wie Supermärkte den Parkdruck lindern

Die Stadt verhandelt mit den Betreibern von Supermärkten und Discountern über die nächtliche Nutzung ihrer Parkplätze durch Anwohner. Verkehrsdezernent Jochen Kral kündigte im Gespräch mit unserer Redaktion an, die Gespräche im neuen Jahr intensivieren zu wollen und dann ein Grundsatzpapier vorzulegen. Eine erste Runde mit Vertretern von Edeka, Lidl und Aldi war positiv verlaufen. Die Unternehmen bieten an einzelnen Standorten Anwohnern bereits die Parkmöglichkeit gegen Entgelt an und stehen einer Ausweitung aufgeschlossen gegenüber. Rewe reagiert noch sehr zurückhaltend. Kral spricht unter dem Strich von einem „sehr großen Potenzial“.