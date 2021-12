Weihnachtspredigt Heinrich Fucks : Anfang in der Nacht

Superintendent Heinrich Fucks Foto: Wolfgang Harste

Düsseldorf Nach der hektischen Vorweihnachtszeit folgt die Stille Nacht. Über den Zauber des Anfangs predigt Stadtsuperintendent Heinrich Fucks in Düsseldorf.

Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen! (1. Joh 3,1 a)

Die Tage und die Wochen bis zur Weihnacht, bis zur Mitte der Nacht, die haben es in sich. An den Adventssonntagen kommen die großen Verheißungen der Propheten Israels zu Gehör. Im Klang der alten Worte wird die Sehnsucht nach Zukunft wieder jung. Der Betrieb und Rummel in der Stadt wecken die Vorfreude auf die Tage am Ende des Jahres mit der ihnen eigenen Ruhe. Sie nehmen mit dem Heiligen Abend ihren Anfang und verlieren sich dann in der ersten oder zweiten Kalenderwoche des neuen Jahres. Zuvor aber, am Heiligen Abend, nimmt das Treiben noch einmal Fahrt auf und dann…

Wir wissen von der Stille dieser Nacht, von dem Zauber des Anfangs, von dem Glanz der Vollendung in ihr. Einmal davon berührt, kommt der Glanz und der Zauber alle Jahre wieder. In der Mitte der Nacht kommt Gott. Im Dunkel kommt Jesus zur Welt. An diesen Tagen suche ich die Wärme der Liebe, die sich in der Nacht zeigt. Es ist nicht so, dass ich sie nicht das ganze Jahre bräuchte und suchte. In meiner Sattheit hungere ich jetzt umso mehr danach, mein Durst nach ihr wirkt ungestillter. Bei dem Kind aus der Mitte der Nacht trete ich in das Licht und die Wärme, die ich so suche und brauche.

In der Mitte der Nacht schenkt Gott sich im Kind selbst. Die Propheten sahen es kommen und nun ist es da. Das Kind von Bethlehem – ein Anfang in der Mitte Nacht. Dabei scheint doch alles so klar und festgelegt. Die letzten beiden Jahre führen schmerzlich vor Augen, wie verletzlich wir sind. Den Gefahren der Natur schienen wir fast entkommen und nun: zwingt uns ein Virus unsere tierische Natur anzuerkennen. Das Kulturwesen in uns mag sich beleidigt fühlen, es ändert nichts. In der Mitte unserer Nacht wird es still. Ein Anfang in tierischer Natur. Gott wird Mensch und wir mit ihm.

Gerne möchte ich den Anfang festhalten. Es gelingt mir so wenig, wie es mir in Kindertagen gelungen ist, das Christkind bei der Bescherung zu erwischen. Gut so. Ein festgehaltener Anfang ist ein dauerhaftes Ende, das geht nicht. Wenn wir wieder am Ende angelangt sind, festgefahren und verstrickt, genau dann brauchen wir ihn wieder, den Anfang, den Anfang aus der Mitte der Weihnacht. Hier ist so viel Anfang, der reicht für viele Enden hinweg und greift auch über das Ende unseres Lebens hinaus. Davon dann an Ostern mehr.

Jetzt aber staunend und still: frohe Weihnacht.

Heinrich Fucks

Superintendent