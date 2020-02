Fünf Euro für Übernachtungsbesuch : Studierendenwerk gibt im Streit um Besuchsgebühr nach – etwas

Das Studierendenwerk betreibt in Düsseldorf gut 3000 Wohnheimplätze, etwa an der Heinrich-Heine-Universität. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Ob auch eine Rückzahlung an Studierende erfolgt, ist allerdings noch offen. Der AStA der Hochschule Düsseldorf will deswegen weiter kämpfen.

Für die Studierenden der Hochschule Düsseldorf ist das Nachgeben des Studierendenwerks Düsseldorf im Streit um die Besuchsgebühr in Wohnheimen nur ein Etappensieg. „Für uns kann das nur der Anfang sein, dass die Aushänge in den Wohnheimen abgenommen werden. Wir erwarten auch eine Rückzahlung bereits gezahlter Gebühren“, sagt Melina Kirchberg vom Vorstand des Allgemeinen Studierenden Ausschusses (AStA) der Hochschule Düsseldorf (HSD). Für sie ist die Gebühr von fünf Euro pro Tag für einen Übernachtungsgast im Wohnheim „reine Abzocke“. Die Unwissenheit junger Studierender in Mietangelegenheiten werde ausgenutzt. Dass das Studierendenwerk jetzt scheinbar doch Abstand nimmt von der Regelung für Übernachtungsbesuch, zu der auch die Anmeldung der Gäste gehört: Das habe der AStA, der sich in der Sache mit den Studierendenvertretungen der Heinrich-Heine-Universität, Robert Schumann Hochschule und Kunstakademie zusammengeschlossen hat, zudem nicht vom Studierendenwerk erfahren: „Der Mieterverein Düsseldorf hat uns das erzählt.“