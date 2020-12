Düsseldorfer Studie : Konflikte im Homeoffice nehmen zu

Düsseldorf Eine Düsseldorfer Forschergruppe hat erneut Daten zur Heimarbeit während der Corona-Pandemie erhoben. Vor allem die Lautstärke anderer Familienangehöriger wird als Problem gesehen.

Die Arbeit im heimischen Büro bedeutet gerade für Eltern in der Corona-Pandemie Glück und Qual zugleich. Einerseits sind sie so auch einsatzfähig, wenn das Kind zum Beispiel wegen Corona-Symptomen nicht in die Kita oder Schule darf. Andererseits wird der Spagat zwischen Homeoffice und Kinderbetreuung für berufstätige Eltern auch immer anstrengender.