Forschung in Düsseldorf Der Aufzug zum Erfolg

Das Prinzip: Die Hochschule vermittelt den Kontakt zu einem Arbeitgeber in der Wirtschaft, der die Studiengebühren übernimmt und zusätzlich ein Gehalt zahlt. Und so studiert Jonathan Siepmann an zwei Tagen in der Woche und ist an drei Tagen beim TÜV Rheinland tätig. Sein Ziel: Mit seinem Bachelor in einem Jahr auch die Sachverständigen-Prüfung für Aufzüge zu absolvieren. Was nicht zu verwechseln sei mit der Sachkundigenprüfung, die jeder ablegen könne, der eine Berufsausbildung habe und lediglich Fahrtreppen (nur Laien sprechen von Rolltreppen) überprüfen dürfe. Sachverständige seien dagegen für „überwachungsbedürftige Anlagen“ wie Dampf- und Druckgeräte zuständig – und eben für Aufzüge.