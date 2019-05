Interview mit Düsseldorfer Streetworker : Warum Messerkriminalität grassiert

Der Streetworker Franco Clemens arbeitet seit drei Jahren auf dem Lessingplatz in Oberbilk. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Franco Clemens arbeitet am Lessingplatz in Oberbilk, einem sozialen Brennpunkt. Der Streetworker über die Ursachen von Gewalt – und die richtigen Mittel, sie zu bekämpfen.

Nimmt die Gewalt in Düsseldorf zu? Viele Menschen haben diesen Eindruck, auch die Polizei spricht von zunehmender Intensität. Besonders häufig geht es um Kriminalität mit Messern. Vor einem Jahr wurden zwei Männer bei einem Streit auf dem Oberbilker Lessingplatz verletzt. Hier arbeitet Streetworker Franco Clemens. Als wir ihn zum Interview treffen, spielt er gerade mit ein paar Jungs ein Rennspiel auf der Playstation. Er verliert – aber nur knapp. Dann geht es zum Gespräch zwischen Bolz- und Spielplatz.

Herr Clemens, beschreiben Sie bitte die Situation hier am Lessingplatz aus Sicht eines Streetworkers.

Franco Clemens Es gibt sicherlich härtere Brennpunkte als diesen hier – aber als ich anfing, hatte sich hier eine bestimmte Szene auf dem Platz niedergelassen, so dass viele Bürger den Eindruck hatten, der Spielplatz ist für sie nicht mehr so einfach zu betreten. Es gab hier beispielsweise Drogenkonsum. Jugendliche und junge Erwachsene okkupierten den Platz. Mein Job war die Befriedung mit pädagogischen Mitteln.

Wie sind Sie vorgegangen?

Clemens Ich habe diesen Gruppen klar gemacht, dass das hier ein Spielplatz ist, wo so etwas nicht hingehört. Am Anfang ist das immer schwierig. Aber ich arbeite sehr eng zusammen mit Polizei und Ordnungsamt. Uns ist es gelungen, im Zeitraum von einem Jahr den Platz zu befrieden – ohne dabei Gruppen, die auch ein Recht auf öffentlichen Raum haben, zu vertreiben. Stattdessen haben wir bewirkt, dass sie sich anders verhalten.

Und jetzt?

Clemens Der Sozialraum ist aufgeteilt. Der Spielplatz gehört Müttern mit kleinen Kindern. Das ist ein geschützter Raum, da haben Drogen oder Alkohol nichts zu suchen. Für Jugendliche haben wir den Fußballplatz und den Treff, den ich hier unterhalte. Die Jungen und Mädchen können bei uns Gewichte heben, sich Skateboards und Bälle leihen und so weiter. Zudem machen wir regelmäßig – außer im Winter – in Kooperation mit der Bürgerstiftung zweimal die Woche Fußballangebote am Platz.

Info Zur Person: Franco Clemens Erfahrung Clemens (55) leitete in Grevenbroich ein Flüchlingserstaufnahmelager, arbeitete als Streetworker in der Kölner Hochhaussiedlung „Am Kölnberg” und ist für den Träger Rheinflanke seit drei Jahren auf und um den Lessingplatz aktiv. Politik Clemens ist parteilos, vertritt aber in Köln die Partei Die Linke im Jugendhilfeausschuss.

Wie weit ins Umfeld des Platzes reicht Ihre Arbeit?

Clemens Wir laufen im Viertel herum, kennen die informellen Treffpunkte, Nachbarn, Geschäftsleute. Wenn einzelne Jugendliche mal die Grenzen austesten, haben wir guten Kontakt zu Eltern, älteren Brüdern – vielleicht hat der Vater hier irgendwo ein Geschäft, dann gibt es ein kurzes Gespräch und meistens bekommt man die Dinge mit pädagogischen Mitteln in den Griff.

Vor einem Jahr war der Lessingplatz in den Schlagzeilen: Zwei Männer wurden durch Messerstiche verletzt, einer musste notoperiert werden. Ein Streit im Drogenmilieu, hieß es. In der Wahrnehmung vieler Menschen nimmt Messerkriminalität immer mehr zu. In Ihrer auch?

Clemens Messerkriminalität ist leider ein Thema. In Großstädten muss man mittlerweile damit rechnen, dass Menschen Messer bei sich tragen und sie auch herausholen, wenn es eine Auseinandersetzung gibt. Das ist eine bundesweite Entwicklung. Die Bewaffnung ist in den vergangenen zehn Jahren tendenziell gestiegen. Dazu kommt eine Desensibilisierung gegenüber Gewalt.

Woher kommt die?

Clemens Da spielen verschiedene Einflüsse hinein, die medial zu wenig beleuchtet werden. Wir haben einerseits eine gewaltverherrlichende Rap-Kultur. Die sozialökonomische Problemstellung, die diese Kultur aufwirft, finde ich richtig. Aber die Konsequenzen sind falsch: Dann müssen wir halt eine Gang bilden. Da wird Gewalt heroisiert. Zweitens haben wir die Ego-Shooter. Auf der Playstation wird Krieg gespielt. Mit relativ authentischen Darstellungen. Dann gibt es einen unzensierten Zugang zum Internet. IS-Videos von geköpften Menschen schicken sich heute 14-Jährige über Whatsapp. Ein weiterer Faktor: Armutskriminalität. Ein Drittel der Gesellschaft steht mit dem Rücken an der Wand. Räuberische Erpressung und Raubüberfälle werden immer brutaler, weil es eben diese Desensibilisierung in Bezug auf Gewalt gibt.

Wieso greifen Gewalttäter ausgerechnet zu Messern?

Clemens Es ist ein gängiger Gegenstand, relativ einfach zu tragen. Viele haben das Messer auch aus Angst in der Tasche. Es ist eine gegenseitige Aufrüstung.

Was für Messer sind das?

Clemens Wir haben es in der Regel mit Einhandmessern zu tun. Das sind Klappmesser, wie man sie von früher bei den Pfadfindern kennt – mit einem Unterschied: Sie sind mit einer Hand zu öffnen. Sie sind handlich und fallen in der Tasche kaum auf.

Wie viele Menschen haben hier so ein Messer dabei?

Clemens Hier am Lessingplatz haben wir viel erreicht. Aber an anderen Brennpunkten, wo es diese Kombination aus Sozialarbeit und polizeilicher Kontrolle nicht gibt, würde ich behaupten, dass in bestimmten Milieus jeder vierte ein Messer in der Tasche hat.

Gibt es einen Zusammenhang zwischen Zuwanderung und Messerkriminalität?

Clemens Ja, den gibt es, aber er ist sehr viel weniger eng, als die Gesellschaft glaubt. Die Mechanismen, die ich Ihnen beschrieben habe – Gewaltdesensibilisierung und Armutskriminalität – wirken langfristig. In diese Gemengelage kommen Zuwanderer, die durch den Krieg gegangen sind oder mindestens auf der Reise nach Deutschland um ihr Überleben kämpfen mussten. Sie wurden früh mit Gewalt konfrontiert und gehen mit Konflikten häufig anders um als wir. Das macht aber nur einen Bruchteil der Gesamtproblematik aus. Medial wird immer fokussiert auf die Frage, wo Täter herkommen. Das ist in dieser Einseitigkeit Quatsch.

Das heißt, die Theorie, Menschen mit bestimmtem kulturellen Background würden schneller zum Messer greifen, stimmt nicht?

Clemens Es ist in erster Linie die Trauma-Erfahrung dieser Menschen, die dazu führt – plus die Tatsache, dass viele der Flüchtlinge sich wirtschaftlich am unteren Rand der Gesellschaft bewegen, in einer Halbwelt, wo alternative Geldbeschaffungsmaßnahmen wie Drogendealerei angewendet werden. Dann geht es um die Eigensicherung. Im Konfliktfall kommt das Messer zum Tragen.

Eine Theorie, die man häufig im Zusammenhang mit den Straftaten in der Silvesternacht 2015 in Köln hört, lautet: Zuwanderer aus autoritär regierten Staaten können mit unserer Freiheit nicht umgehen und schlagen dann über die Strenge. Ist das Legende oder ist da was dran?

Clemens Leider ist an der Legende ein bisschen was dran. Wer aus einem autoritären Staat in eine so liberale Gesellschaft wie unsere kommt, ist das nicht gewohnt. Am Anfang wird die Freiheit missverstanden. Und wir als Gesellschaft ziehen meiner Meinung nach oft zu spät die Konsequenzen. Einmal Sozialstunden statt Haftstrafe ist prima, zweimal kann man auch noch drüber reden, aber wer zum dritten Mal sein Ding macht und dann auch noch mit Gewalt, muss der Rechtsstaat durchgreifen. Wenn er das nicht tut und zusätzlich noch die Hände gebunden sind bei der Rückführung, weil die Herkunftsländer als gefährlich gelten, dann haben wir ein Problem.

Was ist die Lösung des Problems?

Clemens Wir müssen die Messer aus den Taschen kriegen. Wir müssen in der Schule für die große Gefahr sensibilisieren, die von Waffen ausgehen. Wir müssen die Eltern einladen zu schauen, was ihr 14-, 15-jähriger Sohn so mitnimmt. Neulich habe ich einem 12-Jährigen einen Baseballschläger abgenommen.

Im Bundesrat wird gerade eine Initiative geprüft, um ein Messerverbot an bestimmten Orten zu ermöglichen. Ebenfalls illegal werden sollen Messer mit über sechs Zentimetern Klingenlänge und Springmesser. Was halten Sie davon?

Clemens Ein Verbot ist so nicht umsetzbar. Denn dann müsste man auch anlasslose Kontrollen einführen. Das würde bedeuten: Die Polizei darf jederzeit jedem Bürger ohne Anlass überall reingucken. Das ist mit unserem Grundgesetz nicht vereinbar. Richtig ist: Der Kontrolldruck muss erhöht werden, wenn es einen Anlass gibt, also zeitlich und örtlich begrenzt in Milieus mit besonderer Gefahrenlage. Für Jugendliche und junge Erwachsene könnte ich mir auch folgende Lösung vorstellen: grundsätzliches Verbot von Messern aller Art in der Öffentlichkeit bis zum 21. Lebensjahr. Maximal kleine echte Mehrzweck-Taschenmesser, wobei die Messerklinge nur mit erheblichem zeitlichen Aufwand geöffnet werden kann. Festehende Messer und Einzelklappmesser verbieten.

Und was ist mit den Kontrollen?