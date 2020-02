Luxus-Tragetasche im Discounter-Design : Fiftyfifty parodiert Schauspieler Lars Eidinger

Düsseldorf Das Düsseldorfer Straßenmagazin kritisiert den Schauspieler und Musiker. Dieser hat seine 500 Euro teure Designer-Tragetasche unter anderem mit Bildern von schlafenden Obdachlosen beworben.

Für seine Kreation einer Luxus-Tragetasche in Anlehnung an das Design des Discounters Aldi hat der Berliner Schauspieler, Künstler und Musiker Lars Eidinger viel Kritik geerntet. Als Werbung für das 550 Euro teure Designerprodukt hatte Eidinger vor schlafenden Obdachlosen posiert – respektlos, wie auch das Düsseldorfer Straßenmagazin Fiftyfifty findet. Eidinger hatte als Promotion für das Design auch auf den Zwiespalt hingewiesen, den er als priveligierter Mensch sehen, wenn er an Wohnungslosen vorbeikomme. Dies sei, so die Meinung von Fiftyfifty, nicht die richtige Inspiration, ein solches Luxusprodukt zu verkaufen.