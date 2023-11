Inklusion in Düsseldorf Stiftung macht seit zehn Jahren Kinderträume wahr

„Zu den Fahrten nehmen wir auch Eltern und Geschwisterkinder mit, die den gehandicapten Kindern mentale Stabilität geben“, erklärt Staade, den immer wieder die Leistungen, der Mut und vor allem die unmittelbar sichtbare Freude der Kinder begeistert. „Ich finde ja Feuer spucken an sich schon ein Wagnis – aber wenn im Rahmen eines pädagogischen Zirkusprojekts ein blinder Junge dies lernt und dann auch noch in einer Zirkusvorstellung präsentiert, kann ich einfach nur staunen“, so Staade.