Start-up aus Düsseldorf Just Spices expandiert mit Gewürzmischungen in die USA

In Europa ist Just Spices mit seinen Gewürzmischungen in über 12.000 Supermärkten vertreten, in Deutschland vor allem in Rewe- und Edeka-Märkten. Zu den Bestsellern gehören Produkte wie der „Pasta Allrounder“ oder das „Avocado Topping“, diese wird es ab dem 26. April auch in den USA zu kaufen geben.