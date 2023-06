Energieversorgung in Düsseldorf Warum die Stadtwerke jetzt Ökostrom für alle liefern

Die Düsseldorfer Stadtwerke haben die Stromversorgung für ihre Kunden komplett auf Ökostrom umgestellt – also auch für diejenigen in der Grundversorgung. Jeder einzelne Versorgungsvertrag sei wichtig, aber erst viele Verträge schafften es dauerhaft, den Energiemix zu verändern und den Anteil an erneuerbaren Energien zu erhöhen, teilte das Unternehmen jetzt mit. „Daher setzen die Stadtwerke Düsseldorf jetzt auf Ökostrom als Standard in der Stromversorgung.“