Einkaufen in Düsseldorfer Stadtteilen Ist die Hauptstraße in Benrath beliebter als die Lorettostraße?

Die Frequenzen haben IHK und GMA in verschiedenen Düsseldorfer Stadtteilen gemessen, darunter an der nördlichen Hauptstraße in Benrath, der Lorettostraße in Unterbilk und der Nordstraße in Pempelfort. Dafür wurden an jeweils acht Donnerstagen und Samstagen GPS-Daten anonymisiert analysiert, die aus den Apps auf den Mobiltelefonen der Passanten abgelesen werden können. Handys übermitteln dabei durch im Hintergrund aktive Applikationen dauerhaft ihren Standort an die Betreiber.