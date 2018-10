Düsseldorfer Stadtsparkasse baut 400 Stellen ab

Der Verwaltungsrat soll den Sparkurs am kommenden Dienstag beschließen. Mehr als zehn Filialen werden geschlossen. Die Belegschaft wird am Abend in der Mitsubishi Electric Halle informiert.

Wie viele Filialen müssen schließen? Stadtsparkasse, das war immer die Versorgung der Bevölkerung in der Fläche. Auch heute noch ist sie mit 47 Filialen in Düsseldorf präsent. Anfang des Jahres schließt jedoch eine weitere Zweigstelle. Dann ist mit 46 Filialen das Ziel des Schließungsplans abgeschlossen, der 2015 vom Verwaltungsrat abgesegnet wurde. Damals hatte die Stadtsparkasse 64 Filialen. Zum Vergleich: Vor zwanzig Jahren waren es noch mehr als 80 Filialen. Nun stehen, wie aus Kreisen des Verwaltungsrates zu hören ist, mehr als zehn weitere Zweigstellen zur Schließung an. Die genaue Zahl und die Standorte werden am Dienstag verkündet.

Neben den Kosten argumentiert der Vorstand auch mit der Besucherfrequenz. Zweigstellen, in die vergleichsweise wenig Besucher kommen, stehen auf der Streichliste oben. Filialen wie in Benrath an der Hauptstraße, in Gerresheim an der Benderstraße oder in Eller an der Gumbertstraße stehen als Top-Standorte nicht zur Diskussion. Es gebe jedoch Geschäftsstellen, in die „nur ein paar Dutzend Kunden am Tag“ kämen, für diese müsse man aber ebenso aus Sicherheitsgründen wie aus gesetzlichen Anforderungen heraus eine Mindestbesetzung an Personal garantieren. Diese Standorte geraten nun in den Fokus.