Vertreter von OB Stephan Keller : Düsseldorfer Stadtrat wählt neue Bürgermeister

Düsseldorf Der ehemalige Karnevalspräsident Josef Hinkel (CDU) ist erster Vertreter des neuen Oberbürgermeisters bei Repräsentationsterminen. Der Stadtrat wählte Clara Gerlach (Grüne) und Klaudia Zepuntke (SPD) zu weiteren ehrenamtlichen Bürgermeistern.

Der Stadtrat ist am Donnerstag zu seiner ersten Sitzung in der neuen Wahlperiode zusammengekommen. Wegen der Corona-Pandemie wurde sie in das Congress Center an der Messe verlegt, es gelten strenge Hygienemaßnahmen wie eine Maskenpflicht auch am Sitzplatz.