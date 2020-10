Düsseldorfer Stadtrat : SPD-Fraktion wählt Doppelspitze, CDU setzt auf Kontinuität

Marina Spillner ist neu in der SPD-Fraktionsführung. Foto: Göttert

Düsseldorf Die Fraktionen im Düsseldorfer Stadtrat stellen sich für die neue Wahlperiode auf. Marina Spillner ist neu in der SPD-Fraktionsführung und leitet gemeinsam mit Markus Raub. Rolf Tups wurde bei der CDU einstimmig bestätigt. Auch die Bürgermeister wurden nominiert.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Die SPD -Fraktion im Stadtrat wird erstmals von einer Doppelspitze geführt. Die bisherige Bürgermeisterin des Stadtbezirks 1 und neu gewählte Ratsfrau Marina Spillner rückt in die Fraktionsspitze und wird die auf 16 Sitze geschrumpfte Fraktion gemeinsam mit dem bisherigen Vorsitzenden Markus Raub leiten. Die Fraktion wählte die Doppelsitze am Montag einstimmig bei zwei Enthaltungen.

Doppelspitzen stehen bei den Sozialdemokraten derzeit auf allen Ebenen hoch im Kurs, der Düsseldorfer Unterbezirk der Partei soll (wie auch die Bundespartei) bald ebenfalls eine bekommen. Im Fall der Ratsfraktion ermöglichte die doppelte Besetzung aber auch einen Kompromiss: Der Rechtsanwalt Raub wollte gern weitermachen, ist intern aber nicht unumstritten. Kritiker monieren eine zu zurückhaltende Außendarstellung und auch zu wenig innere Debattenkultur in der letzten Wahlperiode.

Die Sozialwissenschaftlerin Marina Spillner hat es aus Sicht ihrer Befürworter geschafft, im Stadtbezirk 1 gut sichtbare Impulse zu setzen. Man erhofft sich, dass sie die Kommunikation nach innen und außen verbessert. Gemeinsam mit Raub soll sie in den nächsten Jahren auch den Übergang zur jüngeren Generation organisieren.

Neuer Stadtrat tagt am 3. November

Erkrath nach der Kommunalwahl 2020 : Neuer Stadtrat tagt am 3. November

Erste Ratssitzung in Langenfeld am 3. November

Erste Ratssitzung in Langenfeld am 3. November : Im Stadtrat suchen jetzt alle nach Verbündeten

Kommunalpolitik in Korschenbroich

Kommunalpolitik in Korschenbroich : Linke und Zentrum bilden Fraktion im neuen Stadtrat

SPD-Fraktion will Neugestaltung des Jüchener Marktes vorantreiben

Klausurtagung in Jüchen

Klausurtagung in Jüchen : SPD-Fraktion will Neugestaltung des Jüchener Marktes vorantreiben

Der Kompromiss war über das Wochenende ausgehandelt worden. Das Ziel war es, Lagerbildung in der Fraktion zu vermeiden. Die Fraktion wählt nach der Hälfte der Wahlperiode, also nach 2,5 Jahren, erneut ihren Vorstand. Bei den übrigen vier Posten erhielten die jungen Ratsleute Sabrina Proschmann und Hakim El Ghazali die besten Ergebnisse, es folgte Katja Goldberg-Hammon. In der Stichwahl um Platz vier setzte sich Burkhard Albes gegen Peter Rasp durch.