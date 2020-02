Entscheidung am Donnerstag : Düsseldorfer Stadtrat ringt um Standort für das Technische Rathaus

Düsseldorf Kurz vor der Sitzung ist unklar, welcher der beiden möglichen Standorte sich durchsetzt. Die CDU-Fraktion hat die Abstimmung in ihren Reihen freigegeben.

Der Stadtrat entscheidet am Donnerstag über den künftigen Standort für das Technische Rathaus – und der seit langem vorbereitete Beschluss wackelt kurz vor der Sitzung. Der Vorschlag der Stadtverwaltung ist ein Gelände an der Moskauer Straße in Oberbilk, hinter dem allerdings nur die SPD geschlossen steht. Die Bündnis-Partner Grüne und FDP favorisieren hingegen inzwischen das als Alternative geprüfte Grundstück Auf’m Tetelberg in Bilk. Die größte Fraktion im Stadtrat, die CDU, hat die Abstimmung freigegeben, da es unterschiedliche Standpunkte unter den Ratsleuten gibt, soll aber mehrheitlich das Gelände in Bilk favorisieren.