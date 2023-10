Solidarität vor der Düsseldorfer Synagoge „Die Zeit des Gratis-Muts ist vorbei“

Die tiefe Zäsur, die der hundertfache Mord an Unschuldigen bedeutet, ist Oded Horowitz, dem Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde in Düsseldorf, anzusehen und anzumerken. Am Tag des Angriffs hielt er sich mit Frau und Tochter in Tel Aviv auf, spürte die Angst. Und konnte kaum glauben, was er an jenem Samstag alles erfahren sollte. „Menschen wurden angegriffen, vergewaltigt, ermordet. Die Zahl der Opfer ist so hoch, wie sie es seit dem Holocaust nicht mehr war. Für uns ist es eine Art 9/11“, sagt er und nimmt damit Bezug auf den Terroranschlag in New York vor mehr als 20 Jahren.