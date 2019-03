Vorwurf der sexuellen Belästigung: Düsseldorfer Stadtdechant Hennes beurlaubt - ähnlicher Vorfall in den 1990er-Jahren

Düsseldorf Der Kölner Erzbischof Woelki hat den Düsseldorfer Stadtdechanten Ulrich Hennes beurlaubt. Gegen ihn wurde der Vorwurf der sexuellen Belästigung erhoben. Es gab in der Vergangenheit bereits einen ähnlichen Vorwurf.

Hennes bestreitet den Vorwurf: „Ich bin unschuldig“, sagte er gegenüber unserer Redaktion. Er werde in Düsseldorf wohnen bleiben. „Ich habe keinen Grund abzutauchen“, so Hennes. Gottesdienste werde er vorübergehend nicht halten, da er beurlaubt sei.

Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte das Erzbistum, dass Hennes bereits in seiner Wuppertaler Zeit in den 1990er Jahren mit dem Vorwurf einer sexuellen Belästigung eines fast volljährigen Jugendlichen konfrontiert war. Damals wurde Ulrich Hennes vom Erzbistum „zu einer Therapie verpflichtet, die dann auch absolviert wurde“, sagte ein Sprecher.

Hennes ist seit Oktober 2015 Stadtdechant in Düsseldorf. Zuvor war er von 2006 bis 2015 Pfarrer in Hilden und ab 2012 zusätzlich Kreisdechant von Mettmann. In der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt trat er die Nachfolge von Rolf Steinhäuser an, der nach Köln wechselte und dort 2016 zum Weihbischof geweiht wurde.