Weihnachtspredigt Frank Heidkamp : Mitten ins Leben

Der Düsseldorfer Stadtdechant Frank Heidkamp in St. Lambertus Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Der Düsseldorfer Stadtdechant Frank Heidkamp erinnert sich in seiner Weihnachtspredigt auch an die Feste seiner Kindheit im Stadtteil Holthausen.

Weihnachten – ein Fest voller Erinnerungen! Das Klingen eines Glöckchens ist in meinem Ohr. Es erklang in unserem Wohnzimmer im achten Stock eines Hochhauses in Holthausen, wenn die Bescherung begann. Meine großen Augen, wenn ich einen total schiefen, von meinem Vater liebevoll geschmückten Tannenbaum in der Wohnung sah. Mein erstes Gedicht, das ich an diesem Baum der Familie erzählte. Sie kennen es sicherlich: „Markt und Straßen stehn‘ verlassen, still erleuchtet jedes Haus, sinnend geh ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus…“ Es kam sehr stockend und leise, aber der anschließende Applaus war um so lauter. Und dann das Backen in der Adventzeit, geschmückte Räume – wenn ich daran denke, komme ich aus dem Schwärmen nicht heraus.

Weihnachten – ein Fest der Familie! Viele, die ich selten sah, weil sie weit weg wohnten, besuchten uns, oder wir fuhren zu Oma und Opa. Was war das schön!

Und heute? Ich hätte nicht gedacht, dass kleine Viren alles so verändern und das über so lange Zeit. Wieviel Auseinandersetzung, Schmerz und Trauer Corona mit sich bringt, wieviel Angst und Sorge. Von „fröhlicher Weihnacht überall“ ist wenig zu spüren. Die Rede ist von Absagen, Einschränkungen und Booster-Impfungen. Viele fragen sich: Wie kann Gott das zulassen?, oder: Wo ist Gott?

Wer die Weihnachtsgeschichte nachliest, wird erstaunt sein. Da ist von einem Kind die Rede, geboren in einer Grotte am Rande von Bethlehem in Israel. Römer waren die Besatzungsmacht in diesem Land. Die ersten Besucher waren Hirten, Menschen, die zur damaligen Zeit sehr gering geachtet wurden. Jesus kommt nicht in eine heile Welt, wohlbehütet und geschätzt. Seine Geburt ist eher eine Randerscheinung der Weltgeschichte. Aber was hat sich aus diesem Kind entwickelt? Seine Botschaft begeistert heute noch Millionen auf dieser Welt. Sie ist ein einzigartiges Plädoyer für Nächstenliebe, Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung.

Dieses Kind verändert die Welt. Es kommt in die Welt, so wie sie ist, mit den vielen negativen Erfahrungen, mit Hunger, Ungerechtigkeit und Krieg, mit Krankheit, Sterben und Tod, aber auch mit den positiven Erlebnissen, von Miteinander und Gemeinschaft, von Zeichen der Nächstenliebe und dem Teilen von dem, was man hat.

Gerade in der jetzigen Situation macht Gott mir Mut. Er ist mitten unter uns, mitten in unserem Leben. Er motiviert mich, gegen alles Negative anzugehen, Licht in der Dunkelheit zu sein. Ein Bischof hat einmal gesagt: „Gott wird Mensch, damit wir menschlicher miteinander umgehen.“ Dieser Satz gefällt mir. Wie sähe dann die Welt aus? Es stimmt doch: Ach Weihnachten, wie bist du schön!

Frank Heidkamp

Stadtdechant