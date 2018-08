Düsseldorfer Stadion soll lieber Merkur Arena heißen

Heute reden OB Geisel und die Fortuna-Spitze miteinander. Der Stadtchef kann mit einem weiteren Entgegenkommen der Gauselmann-Gruppe argumentieren. Die Heimatvereine hätten ein Düsseldorfer Unternehmen bevorzugt.

Jetzt steht endgültig fest, wie die Arena nach ihrer Namensänderung aussehen soll: Auf 15 mal 45 Metern soll an jeder Ecke des Stadions der Namenszug „Merkur Spiel-Arena“ auf blauem Grund stehen, links daneben wird die Merkur-Sonne der Gauselmann-Gruppe platziert. Darunter könnte auf rotem Grund „Heimat von Fortuna“ stehen - wenn der Verein dies will. Eine solche Präsenz auf der Außenhaut war seit Jahren ein großer Wunsch des Clubs, aber der Konflikt um die Vermarktungsrechte in der Arena hat dazu geführt, dass die Fortuna-Chefetage diese Pläne erst einmal gestoppt hat.

Am Donnerstag findet ein Spitzengespräch zwischen Fortuna und Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) statt. Geisel kann mit einem weiteren Entgegenkommen der Gauselmann-Gruppe argumentieren. Es ist Resultat von seinem Gespräch mit Firmengründer und Vorstandschef Paul Gauselmann am Montag im Rathaus. Fortuna Düsseldorf könnte auf dem Dach der Arena das F95-Logo platzieren, so dass Fluggäste beim An- und Abflug aus der Höhe sehen könnten, wessen Heimspielstätte sie überfliegen.