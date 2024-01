Gut Gemacht Düsseldorfer spenden für Tiere, Kinder und Obdachlose

Tierwohl Schon seit vielen Jahren unterstützt das Unternehmen Fressnapf das vom Straßenmagazin fiftyfifty gegründete Projekt „Underdog“ für Straßenhunde und Obdachlose. In der Vorweihnachtszeit wurde erneut mit der Initiative „tierisch engagiert“ eine „Wunschbaumaktion“ durchgeführt. In den Fressnapf-Filialen Hilden, Haan und Erkrath werden so jedes Jahr zur Weihnachtszeit eine große Menge an Spenden für Straßenhunde gesammelt. Ende 2023 kam auf diese Weise eine Warensumme von über 20.000 Euro zustande. Die Waren werden nun nach und nach an obdachlose Hundehalter abgegeben. Für manche Menschen auf der Straße sind die Tiere oft die einzigen vertrauten Kontakte und übernehmen die Rolle eines besten Freundes oder Familienmitgliedes.