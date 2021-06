Neuer Vorstoß für Düsseldorf : SPD-Politiker fordern Fotoinstitut jetzt

Düsseldorf Andreas Rimkus und Markus Weske wollen eine Entscheidung vor der Sommerpause. Sie sehen Ministerpräsident Armin Laschet in der Pflicht.

Die beiden Düsseldorfer SPD-Abgeordneten Markus Weske (Landtag) und Andreas Rimkus (Bundestag) machen Druck für die Errichtung eines Deutschen Foto-Instituts (DFI) in Düsseldorf. Beide fordern NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) auf, die von Bundes- und Landtag beschlossenen Mittel für das DFI Düsseldorf abzurufen beziehungsweise freizugeben. „Herr Laschet könnte den Knoten jetzt durchschlagen und die Sache endgültig klären“, so Weske.

Die Oberbürgermeister der Städte haben erklärt, sie könnten sich eine Arbeitsteilung mit zwei Standorten vorstellen. Kostenpflichtiger Inhalt Erst vorige Woche hat OB Stephan Keller seine Forderung eines substanziellen Düsseldorfer Standortes bekräftigt. Laschet hat im Mai in einem Brief an Fotokünstler Andreas Gursky, der das DFI initiiert hat, auf den möglichen Kompromiss hingewiesen. Ziel sei es, das große Vorhaben nach der Bundestagswahl in einem Koalitionsvertrag unterzubringen. Der Verein zur Gründung des DFI Düsseldorf plant unterdessen Kooperationen, eine erste ist mit der SK Stiftung Kultur Köln, die über 40.000 Fotos verfügt, abgesprochen.