SPD Düsseldorf kürt OB-Kandidaten : Thomas Geisel soll es noch einmal machen

Thomas Geisel erhielt nach seiner Wahl zum Spitzenkandidaten Trikot, Boxhandschuhe und einen Helm. Hinter Geisel: SPD-Chef Andreas Rimkus. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Die SPD-Vertreter wählten den amtierenden Oberbürgermeister mit 95,5 Prozent der abgegebenen Stimmen zum Spitzenkandidaten ihrer Partei für die Kommunalwahl. Geisel kritisierte in seiner Rede auch die Ampel-Partner FDP und Grüne.

Oberbürgermeister Thomas Geisel will die SPD zur stärksten Ratsfraktion in Düsseldorf machen. In einer kämpferischen und selbstbewussten Rede zog er eine positive Bilanz von sechs Jahren Regierungsarbeit und erklärte den Wohnungsbau, die Verkehrswende und die Klimapolitik zu Topthemen seiner weiteren Arbeit, sollte der Wahlsieg gelingen. 154 Vertreter bescherten Geisel mit 95,5 Prozent der abgegebenen Stimmen bei der Wahl zum Spitzenkandidaten ein Traumergebnis. Der OB führt bei der Kommunalwahl auch die Reserveliste der Sozialdemokraten an.

Die SPD hatte den Parteitag, der wegen der Corona-Krise am Samstag im Rather Dome stattfand, als Politevent inszeniert. Der Weg vom Foyer in die Halle führte durch rot erleuchtete Gänge. Die LED-Werbeflächen und der große Info-Würfel unter dem Dach erstrahlen rot. „Nachbarn wählen“ und der Radschläger leuchteten dort, die SPD inszenierte sich als die Düsseldorf-Partei. „Da sage einer, die SPD kann keine Hallen mehr füllen“, rief der Düsseldorfer Parteichef Andreas Rimkus den rund 180 Vertretern und Gästen zu, die in lockerer Reihung auf der abgedeckten Eisfläche saßen.

Rimkus war bemüht, Begeisterung zu wecken und seine Partei als die maßgebliche Kraft für die Entwicklung Düsseldorfs darzustellen. Geisel, mit dem er in den letzten Jahren nicht nur ein entspanntes Verhältnis hatte, jubelte er „zum OB wie kein anderer“ hoch. Es gab viel Beifall und die Stimmung wurde emotional angefacht, als aus den Lautsprechern das Düsseldorf-Lied von Sänger Enkelson erklang und im Video Geisel und seine Unterstützer ein sympathisches Bild der Stadt und ihres Oberhauptes zeichneten.

Thomas Geisel während seiner Rede im Dome. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Geisel sprach weitgehend frei, seine Rede dauerte 55 Minuten. „Düsseldorf – ich liebe diese Stadt“: Geisel machte sich den Enkelson-Song zu eigen und lobte als Erstes die städtebauliche Entwicklung vom Rheinufertunnel bis zum Kö-Bogen, nannte das Lebensgefühl, das sich so positiv in der Stadt entwickelt habe. Kurz darauf widersprach er sich, denn plötzlich erwähnte er „Prestige-Objekte“, ohne sie konkret zu benennen, statt derer man lieber Kitas, Schulen und Schwimmbäder baue. Außerdem sei in den Stadtteilen viel passiert, Beispiel sei das Projekt Garath 2.0, und aus der Fehlplanung Toulouser Allee werde man auch mehr machen. Dort könnten noch mehr Wohnungen und Arbeitsplätze entstehen. Hintergrund: Es gibt Pläne für eine Überbauung der Gleisanlagen.

Düsseldorf müsse eine Stadt für alle bleiben, forderte Geisel mit Blick auf mehr Wohnungen und mehr sozialen Wohnungsbau. Der OB setzte sich dabei von seinem Vorgänger Dirk Elbers (CDU) ab, den er indirekt mit dem Hinweis zitierte, es dürfe niemand aus der Stadt herausbefördert werden, um sich mit dem Satz „Nit quake, make“ beim Schulbau auf den verstorbenen CDU-OB Joachim Erwin zu beziehen. Geisel wurde damit zum Allzuständigen, der über den Dingen schwebt – auch ein bisschen über seiner Partei. Er sprach sich beim Verkehr für einen massiven Ausbau der Radwege und den Fortbestand der Umweltspuren aus. Dabei ernteten die Ampel-Partner Kritik. Geisel sprach mit Blick auf die FDP von Erfindern der Umweltspur, die heute gegen sie meckerten. Die Grünen bekamen ihr Fett weg, weil sie sich heute „wegducken“.

Geisel betonte die Wirtschaftsstärke der Stadt, „die immer hungrig geblieben“ sei. Bis zum 15. März, als die Corona-Krise einsetzte, sei sie „noch nie so schuldenfrei“ gewesen. Er kündige an, dass die Stadt wieder selbst Alten- und Pflegeheime bauen werde, wenn dies notwendig werde.