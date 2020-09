Kolumne zur Kommunalwahl : Düsseldorfer SPD holzt jetzt gegen CDU-Kandidat Stephan Keller

Meinung Düsseldorf Vor der Stichwahl um das OB-Amt in Düsseldorf wird der Ton der Sozialdemokraten härter. Sie suchen die Zuspitzung, um linke Wähler zu mobilisieren. Das ist teilweise plump gemacht. Ob es verfängt?

Diese Strategie ist nun zu spüren. Geisel, der nach dem mäßigen Ergebnis als Außenseiter in die Stichwahl geht, gibt sich angriffslustiger. Er attackiert Keller härter - und hofft darauf, durch die Konfrontation an Profil zu gewinnen.

Die Partei unterstützt das mit einer Online-Kampagne, die vermeintliches Versagen der Union zwischen Wohnungspolitik und dem Umgang mit den Flüchtlingen aus Moria behauptet. Die Jusos arbeiten sich unterdessen an einer angeblichen Nähe von Keller zur Bundestagsabgeordneten Sylvia Pantel ab, die zur Parteirechten gehört. Sie zeigen bei Facebook beide in einer Bildmontage in einem Herzchen.

Was bei der Stichwahl am 27. September zu beachten ist

Tipps für Briefwähler : Was bei der Stichwahl am 27. September zu beachten ist

Die CDU gibt sich bislang gelassen. „Die SPD in Düsseldorf und Thomas Geisel holzen, was das Zeug hält, gegen Stephan Keller und die CDU“, schreibt Kreisparteichef Thomas Jarzombek ebenfalls bei Facebook. „Ich will dazu sagen: Auf eine solche Auseinandersetzung lassen wir uns nicht ein und holzen hier auch nicht zurück.“ SPD-Mitglieder reagieren in den Kommentaren empört – denn die CDU hat Geisel in den vergangenen Jahren auch nicht immer mit Samthandschuhen angefasst.