Liga der Wohlfahrtsverbände Darum suchen Düsseldorfer Sozialverbände Fachkräfte und Spender

Zu schaffen macht den Sozialverbänden der Fachkräftemangel. Personal fehlt an allen Ecken und Enden. „Wir müssen die Lücken, die in den Pflegeeinrichtungen durch die Pandemie und ihre Folgen noch einmal größer geworden sind, durch Zeitarbeiter ausgleichen – und das ist teuer“, sagt Fischer. So habe das DRK im Pflegesektor in 2022 Leiharbeitskosten in Höhe von rund 3,8 Millionen Euro aufwenden müssen; das entspreche 22 Prozent der gesamten Personalkosten in diesem Bereich. „Früher bewarben sich auf eine Stelle zehn oder 15 Menschen, heute schalten wir fünf bis zehn Mal eine Ausschreibung, bis der erste tatsächlich ,Ja‘ sagt“, berichtet der DRK-Chef.