Fachkräftemangel in Düsseldorf Darum fordert das Sozialbündnis eine höhere Gewerbesteuer für bessere Kitas

Das Düsseldorfer Bündnis für eine gerechte Gesellschaft und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordern einen höheren Gewerbesteuer-Hebesatz für Düsseldorf. Zugute kommen soll das zusätzlich eingenommene Geld insbesondere den Kitas in der Landeshauptstadt. Deren Bildungsarbeit soll verbessert und dringend benötigte Fachkräfte sollen angeworben werden. „Dies ist nur ein Baustein in einem Gesamtpaket, allerdings einer, der rasch umgesetzt werden kann“, sagt Uwe Foullong vom Leitungsteam des Sozialbündnisses, dem bislang 19 Organisationen angehören. Mit einem Hebesatz von 440 Punkten liege Düsseldorf allenfalls im Mittelfeld vergleichbarer Kommunen. In Köln seien es 475 Punkte, in Essen 480 und in Dortmund 485 – daran müsse sich die Landeshauptstadt orientieren. Darüber hinaus sollen mittelfristig politische Großprojekte auf Bundesebene, wie die Wiedereinführung der Vermögenssteuer und die Neu-Justierung der Erbschaftssteuer, für Mehr-Einnahmen sorgen. Ein Teil davon müsse dann ebenfalls für den Ausbau der Kitas genutzt werden.