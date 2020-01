Woran man denken sollte : Vorträge mit Tipps für pflegende Angehörige

Düsseldorf Zum Auftakt einer Veranstaltungsreihe hat der Gerricusstift-Leiter auch versucht, Sorgen zu nehmen.

(semi) Wie finde ich einen Pflegeplatz für meine Mutter? Wann sollten die Eltern oder der Ehepartner auf die Warteliste eines Pflegeheims gesetzt werden? Und welche Kosten kommen auf einen zu? Diese und viele andere Fragen beantwortete Remy Reuter, der Leiter des Pflege- und Altenheims Gerricusstift, bei einem Vortrag „Wenn Pflege zu Hause nicht mehr möglich ist“. Die Veranstaltung war Auftakt zu der Veranstaltungsreihe „Entlastung für die Seele“ für pflegende Angehörige, die in Kooperation zwischen Bürgerstiftung Gerricus und ASG-Bildungsforum organisiert wird.

Wegen des Mangels an Pflegeplätzen würden Pflegeheime zum großen Teil nur noch schwer pflegebedürftige Menschen aufnehmen, sagte Remy Reuter. Seit zwei Jahren sei aber wiederum eine teilstationäre Betreuung besser finanzierbar. So könne etwa ein Pflegebedürftiger morgens und abends durch einen Pflegedienst zu Hause bei Körperpflege, bei Mahlzeiten und beim Zubettgehen unterstützt werden. Ein Tagespflegeplatz und die Hilfe eines Alltagsbegleiters am späten Nachmittag sorge für eine weitgehend lückenlose Betreuung.