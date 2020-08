Corona-Krise : Düsseldorfer Schulleiter fordern intakte Fenster und getrennte Klassen

Düsseldorf Lüften und soziale Distanz können das Infektionsrisiko deutlich mindern. Dicke Luft in Klassenzimmern mit defekten Fenstern und gemischte Lerngruppen bewirken das Gegenteil. Was zwei Schulleiter daraus schlussfolgern.

Überwiegend reibungslos verlief der Start in ein Schuljahr, das auch in Düsseldorf von Corona geprägt sein wird. Dennoch gibt es zweieinhalb Wochen nach Unterrichtsbeginn mit vorübergehender Maskenpflicht im Unterricht sowie vielen anderen Herausforderungen Verbesserungsvorschläge für den Umgang mit der außergewöhnlichen Krise.