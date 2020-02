Aktionstag gegen Rassismus am 21. März : Damit Rassismus an der Schule keinen Platz hat

Düsseldorf Das lokale Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ wächst. Mehr als 18 Düsseldorfer Schulen nehmen an dem Projekt teil. Am 21. März gibt es einen Aktionstag.

Es ist kein Preis und auch keine Auszeichnung, die am Eingang der Dieter-Forte-Gesamtschule hängt. Vielmehr ist die Plakette „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ eine Selbstverpflichtung, die sich die Schüler und Lehrer der Gesamtschule zusammen auferlegt haben. Eine Verpflichtung ohne bindende Konsequenzen zwar, deren Bedeutung Anissa Boulakhref und Sami Benamar aber schon seit der achten Klasse verinnerlichen. „Schule ist ein Ort, an dem ich mich sicher fühlen möchte“, sagt Anissa. „Habe ich Angst dort hinzugehen, beeinflusst das meine Bildungsentwicklung“, sagt Sami.

Viele Projekte sind seitdem von Schülervertretung und Lehrerin Heinke Bundrock zur Thematik angestoßen worden. Gedenkstättenfahrten, ein selbstproduziertes Theaterstück zum NSU-Prozess oder die Gründung einer AG gegen Homophobie trugen zur Sensibilisierung der Schüler bei. Doch noch immer kann Rassismus Platz in den Köpfen mancher Schüler finden – besonders dann, wenn diskriminierende Äußerungen in der Schulhofsprache benutzt werden. „Wir sind zwar eine bunte Schule, dennoch sehen einige das Wort Jude beispielsweise als beleidigend an. Vor allem ältere Schüler, auch wenn die es wohl eher im Spaß benutzen. Aus dem Geschichtsunterricht wissen die schon, dass so etwas nicht geht“, sagt Anissa. „Bei den jüngeren Schülern, die sich noch nicht mit dem Nationalsozialismus im Unterricht befasst haben, prägt sich das aber ein. Die hört man dann Begriffe sagen, die so nicht mehr in unsere Zeit gehören“, sagt Sami.