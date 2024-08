Zeitplan wird weitgehend eingehalten Schulbau: Wofür die Stadt in den Ferien 4,3 Millionen Euro ausgibt

Worum geht es konkret? In erster Linie werden Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des vorbeugenden Brandschutzes umgesetzt, beispielsweise in Bezug auf Rettungswege und Rauchabschlüsse. So wurde beispielsweise der zweite bauliche Flucht- und Rettungsweg über eine Außentreppe in der KGS Franz Vaahsen-Schule in Wittlaer fertiggestellt. Außerdem wurden Rauchabschlusstüren zu den Treppenhäusern in der Stockumer Grundschule Beckbuschstraße erneuert. Außerdem auf der Agenda: der Einbau von neuen Akustikdecken mit LED-Beleuchtung, beispielsweise an der Realschule Friedrichstadt (Luisenstraße).