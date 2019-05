Klimaschutz : Schulen schärfen ihr Umwelt-Profil

Düsseldorf Eine-Welt-Läden, Solaranlagen, Müllvermeidung und Energiesparen gehören schon länger zum Schulalltag. Für neue Dynamik bei den Themen Klima und Nachhaltigkeit sorgt die Fridays-for-Future-Bewegung. Und die wird immer selbstbewusster.

Der Pokal, an dem am Wim-Wenders-Gymnasium gerade gebastelt wird, ist nicht aus Gold, sondern aus Müll. „Und gerade deshalb besonders wertvoll“, sagt Schulleiterin Antonietta Zeoli. In Händen halten wird die ungewöhnliche Auszeichnung jene Etage im Schulgebäude, auf der die Schüler den meisten Plastikmüll sammeln. „Wir haben einen Wettbewerb ausgeschrieben, bei dem es darum geht, unter anderem die Verschlüsse von Zahnpastatuben und Flaschen sowie Verpackungsfolien aufzuheben“, sagt sie. Ihr Kollege Roland Günther bastelt gerade an einem Konzept, das nach den Sommerferien umgesetzt wird. „Wir planen eine zentrale Unterrichtseinheit zur Nachhaltigkeit. Dazu werden eine Garten-, Müll-, Recycling- und Naturwissenschafts-AG zählen“, kündigt sie an. Zeoli spürt, dass sich durch die „Fridays for Future“-Demonstrationen etwas verändert hat. So verpackten die Eltern das Pausenbrot fast nur noch in Mehrweg-Behältnisse, und die Schüler schmissen viel weniger achtlos weg als vor wenigen Monaten. Neuester Mosaikstein in Sachen Umweltbewusstsein ist ein Pizzaofen im schuleigenen Garten. „Das spart Verpackungsmaterial und den Kraftstoff-Verbrauch des Lieferservices“, sagt Zeoli.