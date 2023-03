Eltern und Politiker stellen Forderungen Darum soll die Stadt die Düsseldorfer Schultoiletten zwei Mal am Tag reinigen

Die Sauberkeit der Düsseldorfer Schultoiletten ist zurück auf der politischen Agenda. Sozialdemokraten und FDP fordern Nachbesserungen und eine reguläre zweite Reinigung pro Tag – zumindest bei jenen Schulen, in denen Kinder ganz oder teilweise über den Vormittag hinaus betreut werden. Damit greifen die beiden oppositionellen Ratsfraktionen Beschwerden von Eltern auf. Probleme gibt es an vielen Standorten. Zuletzt hatte eine Elterninitiative an der Pempelforfer St. Rochus-Schule angekündigt, Geld bei den Familien einzusammeln, um eine zweite Reinigung pro Tag zu ermöglichen.