Lehrer-Kolumne : Schulen haben die Wahl

Düsseldorf Schüler wählen Ende November in Düsseldorf einen neuen Jugendrat. Die Mitglieder setzen sich für die Interessen junger Menschen ein.

Noch drei Wochen, dann ist es wieder soweit. Wahltag! Unsere Schüler haben am 27. November die Wahl. Diesmal geht es nicht um einen Multiple-Choice-Test, den es zu bestehen gilt. Vorher muss auch nicht geübt werden! Nein! Es wird noch ernster und zukunftsträchtiger: Es geht um den neuen Jugendrat unserer Stadt. „Jugend…äh…Was?“ Ja, es gibt ihn: 31 engagierte Jugendliche, die für die nächsten drei Jahre die Interessen und Bedürfnisse der Kinder- und Jugendlichen in Düsseldorf wahrnehmen.

Dabei arbeiten sie wie die Großen: Die Sitzungen finden im Rathaus statt und haben einen Zweck: mitmischen! Anfragen und Anträge an unseren Oberbürgermeister und seine Kollegen stellen! Längere Öffnungszeiten der Bibliothek? Mehr Spielplätze im Stadtzentrum? Mehr Laptops an die Schulen? Alles das und noch viel mehr Ideen können weitergegeben werden. Mit dem Jugendrat haben die Jugendlichen seit gut zwölf Jahren eine Stimme. Und das ist wichtig. Seine Meinung zu sagen und seine Interessen in der Gesellschaft zu vertreten, heißt zu allererst in unserer Demokratie: das aktive und passive Wahlrecht nutzen. Bedeutet nichts anderes als: Wählen und wählbar sein. Es gibt doch nichts Besseres, als zu erkennen, dass man selber etwas bewirken, verändern kann – und dies „live“ mitzuerleben.