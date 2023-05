Gut gemacht Schüler schreiben Briefe an politische Gefangene

Erdbebenopfer Das Leo-Statz-Berufskolleg hat eine Spende an die Kinderhilfsorganisation „terre des hommes“ überwiesen und damit das Projekt Lyari Girls Café in Pakistan unterstützt. Dort können Mädchen zusammenkommen, sich austauschen und zum Beispiel Sprachen, EDV, Kunsthandwerk oder Selbstverteidigung lernen. Eine weitere Spende ging an die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien. Insgesamt haben die Schüler Spenden in Höhe von 4200 Euro gesammelt. In Eigenverantwortung haben sie dafür unter anderem Kuchen, Brot und Waffeln gebacken, Falafel vorbereitet und Salate zubereitet und diese Speisen dann in den Pausen und bei Schulveranstaltungen verkauft. Eine dauerhafte Spendendose wurde aufgestellt und ordentlich gefüllt. Auch Restbeträge aus Schulveranstaltungen sind in die Spendenkasse geflossen.