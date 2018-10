Düsseldorfer Schüler machen erfolgreich Musik

Düsseldorf Nicky und Max haben schon eine kleine Fan-Gemeinde. Auf Spotify und iTunes sind ihre am Computer entstandenen Lieder mehrere tausend mal abgerufen worden. Auf You-Tube gibt es sogar ein selbstproduziertes Musikvideo der beiden 16-Jährigen.

Wenn die beiden 16-jährigen Schüler Nicky und Max Musik zusammen machen, dann nicht im Keller mit Schlagzeug und Gitarre, wie man es allgemein von Schülerbands kennt. Ihr Schaffensort ist der Schreibtisch in Nickys Zimmer, genauer: sein Laptop. Dort komponieren die beiden seit dem vergangenen Jahr ihre eigenen Songs – mit respektablem Erfolg.

Musikalisch waren die beiden Schüler des Suitbertus-Gymnasiums schon immer. Beide spielen seit vielen Jahren Klavier, Nicky zusätzlich noch Gitarre, während Max Gesangsunterricht nimmt. Womit auch die Rollen der beiden klar verteilt wären: Max singt, Nicky übernimmt den musikalischen Part. Dass die beiden ihre Popsongs trotzdem am PC produzieren, hat vor allem pragmatische Gründe: Zum einen ist dort die Bandbreite an Instrumenten größer, zum anderen müssen dadurch Instrumente nicht aufwendig eingespielt werden. Denn in puncto Akustik kann Nickys Jugendzimmer nicht mit professionellen Tonstudios mithalten.