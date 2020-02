Kooperation in Düsseldorf : Schüler essen im Altenheim

Kooperation in Düsseldorf

Die Schüler des Wim-Wenders-Gymnasiums können bis zur Fertigstellung ihrer Schule mittags im St. Josef-Altenheim der Caritas in Oberbilk essen. Foto: Stadt Düsseldorf/David Young/Stadt Düsseldorf

Düsseldorf Im Altenheim St. Josef der Caritas in Oberbilk wird seit einigen Tagen nach den „Qualitätsstandards für Schulverpflegung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung“ gekocht. Denn das Heim an der Schmiedestraße hat mit dem Wim-Wenders-Gymnasium, das gleich gegenüber liegt, einen Kooperationsvertrag über die Mittagsverpflegung unterzeichnet.

Am Dienstag standen wahlweise Möhreneintopf mit gebratener Fleischwurst, Kalbsgeschnetzeltes mit Mischgemüse und Kartoffeln oder Brokkolischnitzel mit Püree und Gemüse, außerdem Salat sowie Schokopudding mit Sahne auf der Karte. Klingt traditionell, schmeckt aber jungen Menschen gut. Davon konnten sich die Schüler, die gemeinsam mit den Senioren essen, rasch überzeugen.

Bisher mussten die Ganztagsschüler der im Aufbau befindlichen Schule in speziell zusammengestellten Gruppen durch mehrere Straßenzüge zum Restaurant „Emmafisch“ gehen. „Wir finden es gut, dass es jetzt so nah ist. Theoretisch können wir mal eben alleine über die Straße laufen“, sagt Julian Behrends aus der 6a. „Gut ist auch, dass wir vom Schülerrat mit den Köchen besprechen, was aufgetischt wird.“