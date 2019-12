Förderung besonders begabter Schüler : Schüler entwickeln humanoiden Roboter

Düsseldorf Sieben Jugendliche stehen vor einem gut gefüllten Hörsaal – dort, wo sonst eigentlich die Professoren stehen. Vergangenen Freitag fand in der Heinrich-Heine-Uni die Abschlussveranstaltung des vierten KJA-Jahrgangs statt.

Monatelang hatten diese an ihrem Abschlussprojekt gearbeitet. Das Resultat: ein interaktiver Vortrag mit dem Namen „Change the climate“. Mit dieser Präsentation wollen die Absolventen nun in Schulen über den Klimawandel aufklären. Ziel sei es, die Auswirkungen unseres Konsumverhaltens hervorzuheben. „Das Projekt hat sich über die Zeit verändert“, sagt die fünfzehnjährige Laura, die das Marie-Curie-Gymnasium besucht. „Eigentlich wollten wir eine App zum Klimawandel entwickeln.“ Auch die Arbeit im Team habe Höhen und Tiefen gehabt. Dennoch sei ihnen eines besonders klar geworden, ergänzt Ariana, die das Friedrich-Rückert-Gymnasium besucht: „Alle haben unterschiedliche Fähigkeiten und wenn die zusammenkommen, kann man alles schaffen.“