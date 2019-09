Großdemonstration am Freitag : Düsseldorfer Schüler bereiten „Klimastreik“ vor

Fridays for Future hofft für Freitag auf mehr als 10.000 Besucher.

(arl) Die Schüler der Bewegung Fridays for Future hoffen auf mehr als 10.000 Besucher für den „Klimastreik“, der am Freitag auch in Düsseldorf ausgerichtet wird. Am Mittwoch ging eine Gruppe die Route durch die Innenstadt ab. Die beiden Schülerinnen und eine begleitende Mutter schauten nach möglichen Gefahrenstellen oder Hindernissen für den Demonstrationszug, auf die die Veranstalter achten müssen. Die Demonstration beginnt um 11 Uhr mit einer Kundgebung am Corneliusplatz und soll gegen 14 Uhr vor dem Landtag enden.