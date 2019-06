Schul-Umbau : Schulskelett Eva bekommt letzte Ruhestätte auf dem Nordfriedhof

Schüler setzten das Skelett aus menschlichen Knochen bei. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Schüler des Rückert-Gymnasiums beerdigten das Skelett, das seit 1973 Anschauungsobjekt im Biologieunterricht war. Es sind echte Knochen eines Menschen.

Das Skelett, das am gestrigen Dienstag auf dem Nordfriedhof beerdigt wurde, gehörte einmal zu einer Frau asiatischer Herkunft, vermutlich aus Indien – das zumindest ergab die Untersuchung einer DNA-Probe durch das Düsseldorfer Uniklinikum. Seit der Gründung des Rather Friedrich-Rückert-Gymnasiums im Jahr 1973 ist es Teil der naturwissenschaftlichen Sammlung gewesen. Doch damit endet auch schon jegliches Wissen über das Skelett und den Menschen, zu dem es einmal gehörte. „Welcher Name diese Frau einmal trug, wo genau sie herstammte, welche Werte oder Weltanschauung ihr Leben definierte. Das alles wissen wir leider nicht“, sagt Schulpfarrer Helmut Banik zu Beginn seiner Trauerrede. „Doch sie war viele Jahre ein Teil unserer Schule und diente zahlreichen Generationen von Schülern als Anschauungsobjekt im Biologieunterricht. Deswegen ist es umso bedeutsamer, dass dieser Mensch heute gewürdigt wird.“

Den gut 25 anwesenden Neuntklässlern der beiden Religionskurse ist die Feierlichkeit und Ernsthaftigkeit dieses Moments in der Kapelle des Nordfriedhofs anzumerken. Orgelmusik begleitet die Trauerfeier. Nacheinander sprechen die Schüler Fürbitten am Sarg der anonymen Körperspenderin. Er war vom Kunstkurs mit den Zeichen aller großen Weltreligionen gestaltet worden, denn auch die Konfessionszugehörigkeit der Person war nicht mehr feststellbar. Auf den Elektromobilen der Bestattungsmitarbeiter ging es anschließend zur Grabstelle, wo die Schüler den Sarg würdevoll in die Erde ließen. „Damit wollen wir unseren Dank für diese Person ausdrücken, die den Unterricht an unserer Schule so lange bereichert hatte“, sagt Ariana, die eine der Fürbitten sprach. Viele Unterrichtsstunden haben sich die Schüler auf die Zeremonie vorbereitet. Für ihre Fürbitten sprachen sie mit Lehrern, die das Skelett im Unterricht noch eingesetzt hatten. Denn seit einigen Jahren schon wird am Rückert-Gymnasium ein neues aus Kunststoff gebraucht. „Ein bisschen merkwürdig und gruselig“ sei es aber schon gewesen, erklärt Vanessa. „Schließlich kannten wir diese Person nicht, weil sie vor so vielen Jahren gelebt hat.“

INFO Sanierung des Rückert-Gymnasiums Nach den Sommerferien beginnen die Bauarbeiten an dem über 40 Jahre alten Gebäude mit ersten Kanalarbeiten. In zwei Jahren sollen die Schüler in den sanierten Räumlichkeiten unterrichtet werden. Das 55 Millionen Euro teure Projekt beinhaltet einen Anbau für den naturwissenschaftlichen Bereich und die Schaffung eines Sportfeldes.

Dass das liebevoll „Eva“ genannte Schulskelett nun ausgerechnet nach so vielen Jahren seine letzte Ruhestätte findet, hängt mit der nahenden Sanierung des Rather Gymnasiums zusammen. Nach den Herbstferien findet der Unterricht für die folgenden zwei Jahre interimsweise in Containern an der St.-Franziskus-Straße statt. Aus diesem Grund wurde auch der Bestand der naturwissenschaftlichen Sammlung überprüft – und die Beisetzung des Skeletts mit Unterstützung des Gartenamtes beschlossen. „Echte Skelette im Unterricht einzusetzen, ist nicht mehr zeitgemäß. Obwohl es bestimmt noch einige in den Sammlungen mancher Schulen gibt. Zudem war unseres nicht mehr ganz intakt, weswegen wir eine pietätvolle Beisetzung planten. Die Schüler haben sich der Sache auch gleich mit Herzblut angenommen“, sagt Schulleiterin Dorothee Pietzko.