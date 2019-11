Düsseldorfer Männerbund : Schlaraffen suchen neues Vereinsheim

Düsseldorf Der humoristische Verein trifft sich zu gesellschaftlich-kulturellen Abenden.

Die Versammlungen der Schlaraffen finden in ihren Vereinsheimen statt, die von den Mitgliedern auch als Burgen bezeichnet werden. „Natürlich kann man sich auch in einer Gaststätte treffen, aber für unsere regelmäßigen Sippungen ist ein eigenes Vereinsheim natürlich viel besser“, so Ludewig. Ihren bisherigen Raum im Kolpinghaus musste die Gesellschaft Dusseldorpia Anfang des Jahres räumen, nun steht nach dem Winter auch der Auszug aus der Südallee an.