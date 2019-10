Förderverein des Düsseldorfer Schifffahrtmuseums : Ein Wahrzeichen, ein Museum und eine Industrie

Düsseldorf Das Museum im Schlossturm zeigt Exponate aus der Geschichte der Schifffahrt. Ein Förderverein unterstützt das Haus, erweitert die Sammlung und hat bereits mehrfach die Schließung verhindert.

Der Verein und auch das Museum selbst haben eine wechselvolle Geschichte hinter sich: Ein Vorläufer war bereits in den 1930er Jahren gegründet worden, um den Aufbau des Düsseldorfer Schifffahrtmuseums zu begleiten – damals noch im Planetarium, welches später zur Tonhalle wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es Überlegungen der Stadtverwaltung, die Sammlung aufzulösen und die Exponate nach Duisburg zu verkaufen. Um das zu verhindern, gründete sich 1954 der heutige Verein „Gesellschaft der Freunde und Förderer des Schifffahrtmuseums“. Mit Hilfe des Vereins konnte die Sammlung in Düsseldorf erhalten werden.

1984 zog das Museum in den Schlossturm. „Damals war das Wahrzeichen ziemlich verfallen und wurde kaum genutzt“, sagt Lamers. Firmen, Bürger und Vereine beteiligten sich am Projekt, so dass die Renovierung finanziert werden konnte. Mit dem Einzug in den Turm schien die Zukunft des Museums gesichert, jedoch gab es bereits zehn Jahre später erneut Pläne der Stadt, das Museum zu schließen, um in einer schwierigen finanziellen Situation Geld zu sparen. Der Verein übernahm das Museum und betrieb es mehrere Jahre lang in Form einer Public-Private-Partnership. Unter dieser Leitung wurde auch die Sammlung modernisiert: Zunächst 2001 und nochmals 2015 wurde ein neues Konzept entwickelt und mit wesentlicher Hilfe der Vereinsmitglieder umgesetzt.