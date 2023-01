Oscar-verdächtiger Film mit Moritz Klaus Düsseldorfer Jungschauspieler auch bei „Im Westen nichts Neues“ dabei

Neben Volker Bertelmann war noch ein weiterer Düsseldorfer an dem Film „Im Westen nichts Neues“ beteiligt, der am Dienstag für zahlreiche Oscars nominiert wurde: Moritz Klaus. Der 24-Jährige studiert bis zum Sommer noch Schauspiel, ist aber bereits Teil des Schauspielstudios in Düsseldorf und wird von der kommenden Spielzeit an fest zum Ensemble des renommierten Düsseldorfer Schauspielhauses gehören.