Gut gemacht Laufen und musizieren für Spenden

Hilfe für Erdbebenopfer Der interkulturell-arbeitende Düsseldorfer Verein Mosaik veranstaltete gemeinsam mit dem katholischen Maxhaus ein Benefizkonzert für Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien, bei dem insgesamt 3196 Euro zusammenkamen. Im nahezu ausverkauften Maxhaus erlebten 150 Personen ein berührendes Konzert mit Betin Günes‘ Turkish Chamber Orchestra & Chor. Anwesend waren Düsseldorfer, deren Familien von den Erdbeben betroffen sind. Sie haben hunderte Verwandte und ihre eigenen Häuser in der Türkei verloren. Präsentiert wurden an diesem Abend mehrere Uraufführungen. So komponierte Betin Günes unter dem Eindruck des Erdbebens in seiner Heimatstadt Antakya das Lied „Uyuma cocuk“ (deutsch: Schlafe nicht, mein Kind). In dem Lied wird die Geschichte einer Mutter erzählt, deren zwei Kinder in den Erdbebentrümmern verschüttet sind. Um die Kinder vor dem Erfrieren zu bewahren, hatte die Mutter ihren Kindern immer zugerufen: „Schlaf nicht ein, mein Kind“.

Unterstützung für Familien Mit einer Spende von 1000 Euro unterstützt die GWH Wohnungsgesellschaft mbH Hessen den Caritasverband in Düsseldorf. Die Sozialarbeiterinnen des Stadtteiltreffs im Rather Familienzentrum, Sandra Mürdter und Marita Langenhorst, nahmen das Geld entgegen. Mit dem Geld soll ein Ausflug für Familien zum Ketteler Hof ermöglicht werden. „Wir sind sehr dankbar, dass wir mit dieser Spende einen Ausflug in schwierigen wirtschaftlichen und persönlichen Lebenssituationen realisieren können“, so Mürdter. „Die meisten Familien, die zu uns kommen, können sich einen solchen Ausflug nicht leisten.“ (brab)