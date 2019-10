Kostenpflichtiger Inhalt: Prozess vor Landgericht Freiburg : Düsseldorfer S-Bahn-Schubser kommt in Psychiatrie

Foto: stefanie salzer-deckert Der Angeklagte vor Gericht in Freiburg.

Freiburg/Düsseldorf Der 50 Jahre alte Mann, der im Sommer 2017 in Düsseldorf-Unterrath einen damals 73 Jahre alten Rentner ins Gleisbett einer S-Bahn gestoßen, wird bis auf Weiteres in einer forensischen Psychiatrie in Freiburg untergebracht.