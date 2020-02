TV-Kritik : So war die Übertragung des Düsseldorfer Rosenmontagszugs

Düsseldorf Gleich dreifach war der Düsseldorfer Rosenmontagszug in den Programmen der ARD zu sehen. Trotz kleinerer Pannen gelang es, die Stimmung des Karnevals in die Wohnzimmer und ein positives Bild von Düsseldorf ins Land zu transportieren.

Auch wer sich gestern vom mäßigen Wetter abschrecken ließ und den Rosenmontag zu Hause verbrachte, musste nicht auf Karneval verzichten. Ab 13.30 Uhr übertrug das ARD-Angebot One den Zug live vom Marktplatz. Der WDR schaltete am frühen Nachmittag nach der Übertragung aus Köln in die Landeshauptstadt, im Ersten gab es eine ausführliche Zusammenfassung des Geschehens in Düsseldorf.