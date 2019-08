Prozess : Todesdrohung am Gartenzaun

Düsseldorf Richter setzt 1600-Euro-Geldstrafe für einen 59-Jährigen zur Bewährung aus.

War es nur ein Ausraster oder eine so massive Bedrohung, dass dafür 2400 Euro Strafe fällig sind? Mit einer Antwort tat sich die Justiz am Montag bei einem 59-jährigen Angeklagten schwer. Staatsanwalt und Richter beurteilten die Situation unterschiedlich.

Mit hängendem Kopf hatte der Angeklagte zuvor versichert, er habe mehrfach versucht, sich beim Opfer zu entschuldigen – und wolle mit seiner neuen Freundin und deren Kindern „jetzt nur noch in Ruhe leben“. Ganz so einfach war das zuletzt aber nicht, weil die Frau mit ihrem Ex-Mann aktuell ums Sorgerecht für die Sprösslinge streitet – und bei jeder Begegnung der Ex-Eheleute offenbar Ärger in der Luft liegt. Fakt ist: Die Ehe ist längst geschieden, die Frau hat sich nun dem Angeklagten zugewandt und ist mit ihm verlobt. Der Gebäudereiniger, der einst der rechtsradikalen Szene angehörte und früher als Türsteher arbeitete, ließ sich am Tattag unter Alkoholeinfluss dann aber in die Dauer-Fehde des Ex-Ehepaars „hineinziehen“, wie der Richter sagte. Dabei äußerte er auch die Todesdrohung, obwohl er das „nicht ernst gemeint“ habe, wie er nun betonte. Er bestritt auch, später anonym beim Vater der Kinder angerufen und ihm angekündigt zu haben: „Ich hau’ dich tot, Alter!“ In diesem Punkt gab es sogar einen Freispruch.