Stau-Chaos in Düsseldorf : Rheinufertunnel ist wieder freigegeben

Auf der Benrather Straße am Carlsplatz stehen die Autos wegen einer Sperrung des Rheinufertunnels im Stau. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Update Düsseldorf Rund um den Graf-Adolf-Platz in Düsseldorf mussten Autofahrer am Mittwochvormittag im Stau Geduld aufbringen. Grund war eine Sperrung des Rheinufertunnels, der gegen Mittag für den Verkehr wieder freigegeben wurde.

Der Rheinufertunnel in Düsseldorf ist am Mittwochmittag wieder für den Autoverkehr freigegeben worden. Ursache der verlängerten Sperrung nach Wartungsarbeiten in der Nacht war laut Angaben des Amtes für Brücken-, Tunnel- und Stadtbahnbau ein Defekt an der Druckerhöhungsanlage.

Die Anlage stellt die Löschwasserversorgung im Falle eines Brandes im Tunnel sicher. Inzwischen konnten mit der Feuerwehr Vorkehrungen zur Kompensation des Ausfalls der Anlage verabredet werden, sodass der Tunnel wieder frei ist.

Fachleute arbeiten nun an der Behebung des Schadens an der Anlage. Aktuell werden die nötigen Ersatzteile besorgt, sodass die Druckerhöhungsanlage voraussichtlich am Donnerstag, 19. Mai, repariert werden kann.

Die Düsseldorfer und Besucher von außerhalb standen in der Innenstadt am heutigen Mittwoch in vielen Staus. Auf der Graf-Adolf-Straße und Haroldstraße in Richtung Rheinufertunnel, auf der Kasernenstraße Richtung Graf-Adolf-Straße oder auf der Benrather Straße herrschte Dauerstau.

Der Tunnel war wegen Wartungsarbeiten in der Nacht zum heutigen Mittwoch gesperrt. Regulär hätte er jedoch um 5 Uhr wieder freigegeben werden sollen.

Zudem gab es an diesem Morgen einen Unfall auf der A46, die in Fahrtrichtung Düsseldorf komplett gesperrt wurde. Kurz hinter dem Kreuz Hilden an der Anschlussstelle Erkrath sind um 7.23 Uhr offenbar mehrere Autos zusammengestoßen. Zeugen berichten davon, dass ein Fahrzeug gebrannt haben soll. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot ausgerückt.