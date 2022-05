Stau-Chaos in Düsseldorf : Rheinufertunnel bleibt vorerst gesperrt

Düsseldorf Rund um den Graf-Adolf-Platz in Düsseldorf stehen Autofahrer am Mittwochvormittag im Stau. Grund ist eine Sperrung des Rheinufertunnels. Der sollte eigentlich ab 5 Uhr wieder frei sein, aber es gibt technische Probleme.

Die Düsseldorfer und Besucher von außerhalb stehen in der Innenstadt am heutigen Mittwoch in vielen Staus. Auf der Graf-Adolf-Straße und Haroldstraße in Richtung Rheinufertunnel, auf der Kasernenstraße Richtung Graf-Adolf-Straße oder auf der Benrather Straße herrscht Dauerstau.