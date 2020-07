Kostenpflichtiger Inhalt: Straßensperren werden heute aufgebaut : Das Düsseldorfer Rheinufer wird für Autoposer gesperrt

Die Zufahrt zum Rheinufer am Horionplatz wird an diesem Wochenende abgesperrt. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Die Stadt Düsseldorf will die Lage an der Rheinuferpromenade in den Griff bekommen. Die verbotenen Korsos der Autoposer sollen ab sofort unterbunden werden.