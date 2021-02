Nach Großandrang am Wochenende : Düsseldorfer Rheinufer wird am Wochenende gesperrt

Solche Szenen sollen sich in Corona-Zeiten am Düsseldorfer Rheinufer nicht wiederholen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Exklusiv Düsseldorf Die Stadt reagiert auf das überfüllte Rheinufer vom Wochenende: Jetzt sollen Teile der beliebten Promenade gesperrt werden. Details werden um 17.15 Uhr bei einer Pressekonferenz mitgeteilt.

Kostenpflichtiger Inhalt Zigtausende am Rheinufer, viele davon ohne Maske: Oberbürgermeister Stephan Keller sprach am Sonntagabend von „unhaltbaren Zuständen“ – nun gibt es Konsequenzen: Das Mannesmannufer soll nach Informationen unserer Redaktion am kommenden Wochenende von Freitagabend bis in die Nacht zum Montag gesperrt werden. Auch Zonen für Fußgänger sind betroffen. Dies soll eine Wiederholung des Chaos verhindern.