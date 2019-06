Düsseldorfer Rheinufer : Toiletten am Burgplatz nach Eröffnung defekt

Foto: Leonie Natzel 8 Bilder Toiletten am Burgplatz in Düsseldorf - nach Eröffnung wieder geschlossen.

Düsseldorf Die neue Toilettenanlage am Rheinufer unterhalb des Burgplatzes in Düsseldorf wurde am Freitag mit einem offiziellen Pressetermin eröffnet - um dann am Wochenende direkt wieder geschlossen zu werden.

„Die neue Toilettenanlage am Unteren Rheinwerft neben der Freitreppe am Burgplatz steht ab sofort der Öffentlichkeit zur Verfügung“, schrieb die Stadt Düsseldorf am Freitag in einer Mitteilung. Damit wolle man, hieß es dort weiter, auch Wildpinkler abhalten.

Doch Vertreter eben jener unerwünschten Spezies sollen sich dann am Wochenende ausgerechnet an der Außenwand der Toilettengebäude erleichtert haben. Der Grund dafür könnte sein, dass die Türen der Anlage verschlossen waren.

Gerade eröffnet und schon wieder geschlossen, wie kann das sein? Aufklärung könnten Fotos liefern, die am Dienstagmorgen im Bereich des Toilettenhäuschens gemacht wurden. Darauf sieht man Handwerker eines Unternehmens für Blitzschutz und Erdungsanlagen.

Ein Sprecher des Unternehmens sagte auf Anfrage, man habe an dem Container Erdungsarbeiten ausgeführt. Die Toilettenanlage sei zuvor noch nicht entsprechend gesichert gewesen. Somit hätte sie auch noch gar nicht in Betrieb gehen dürfen. Bei einem weiteren Besuch vor Ort am frühen Nachmittag waren die Arbeiten abgeschlossen und die Anlage geöffnet.

Die Stadt erklärte die verschlossenen Toiletten mit defekten Türschlössern: „Nach Eröffnung der WC-Anlage hat es im Laufe des Wochenendes einen technischen Defekt an den Türschließungen gegeben“, so ein Sprecher. Die Elektronik an den Türschließungen sei durchgebrannt. Das habe dazu geführt, dass die Türen nicht mehr von außen zu öffnen waren.

„Das Problem wurde beseitigt. Die Türschließungen wurden ausgetauscht, sodass die WC-Nutzung ab sofort wieder möglich ist“, sagte der Sprecher. Die Nutzung der Behinderten-WC-Anlage sei von dem Problem unberührt gewesen, da hier der Zugang über eine Euro-Schlüssel-Schließung erfolge.

Der WC-Container soll, so verspricht die Stadt, an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr geöffnet sein. Die Nutzung ist kostenfrei. Gereinigt wird die Anlage laut derzeitiger Planung zweimal täglich von der Awista.

Bei einem Hochwasser kann die Anlage kurzfristig versetzt werden. Die äußere Gestaltung des Toilettenhäuschens sowie der Standort wurden laut Stadt mit dem Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege sowie der Deichaufsicht abgestimmt. So ist die Farbe der Außenwände dementsprechend der Kaimauer sehr ähnlich.